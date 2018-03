Domenica delle Palme a Desulo e Belvì

Il periodo della Pasqua in Sardegna è un insieme di riti processioni e momenti di grande spiritualità che si rinnovano ogni anno con grande partecipazione – La Settimana Santa è senza dubbio uno dei momenti più suggestivi che vede coinvolti tanti fedeli, visitatori e le confraternite protagoniste della preparazione e dell'organizzazione di antichi riti liturgici che hanno inizio la Domenica delle Palme .



Il 25 marzo proprio in questa occasione saremo a Desulo per partecipare alla suggestiva processione di “ Sas Prammas “ dove le donne sfilano indossando i coloratissimi abiti tradizionali, fra i più belli della Sardegna, e recano in mano palme finemente intrecciate.

Arrivati a Desulo ci dirigeremo nella chiesa del Carmelo, rione di Ovolaccio, per la benedizione delle palme poi successivamente seguiremo la processione lungo il centro storico che terminerà nella parrocchia di Sant’Antonio Abate nel rione di Issiria.



Dopo le celebrazioni ci dirigeremo a Belvi dove avremo il piacere di gustare un ottimo pranzo con i pastori all’aria aperta in un bellissimo bosco. Una piacevole giornata in Barbagia ci permetterà di vivere a pieno uno dei momenti più emozionanti che precedono la Pasqua in un paese che ha conservato al meglio tradizioni antichissime.



Per info e prenotazioni contattateci anche tramite whatsapp Claudio 3470650180 - Simona 3496479216