Corso di Vendita e PNL a Cagliari

TI FA SCHIFO VENDERE? Sei convinto di non essere portato per la vendita? Perché i tuoi clienti dovrebbero scegliere PROPRIO TE E NON UN ALTRO? Se vuoi vendere e guadagnare di più devi conquistare il tuo cliente! Ciò che conta per il cliente non è QUANTO VALI ma QUELLO CHE TRASMETTI! Come puoi farlo? Apprendendo i principi della PNL applicata alla Vendita.

La maggior parte delle Aziende formano il personale insegnando un metodo di vendita universale, valido per tutti, NIENTE DI PIU' SBAGLIATO. Con la PNL apprenderai invece un metodo applicato alla TUA vendita e conoscerai tutte le Tecniche che applicherai e personalizzerai in base al tuo cliente, imparerai a capire i loro bisogni, a trasmettere fiducia, ad entrare DA SUBITO in sintonia con loro.. Oggi i clienti non vogliono spendere MENO, vogliono spendere MEGLIO. CAMBIA METODO! Con questo corso potrai conoscere e applicare le principali tecniche di PNL alle tue strategie di vendita: dalla pianificazione efficace degli obiettivi alla costruzione del rapporto con il cliente, dalla comunicazione non verbale alla gestione delle principali obiezioni.



PROGRAMMA DEL CORSO: Cosa vuol dire vendere e chi è il venditore Elementi di un processo comunicativo efficace Come iniziare un'attività di vendita I principi della PNL applicati alla vendita Come aumentare l'autostima Aumentare le vendite usando la PNL Comunicare con efficacia usando la PNL I Tre Livelli di Comunicazione Il Rapport: Ricalco e Guida La regola del 4×20 Dieci consigli su come comportarsi con il cliente Il potere delle parole I Sistemi Rappresentazionali Il Potere delle Domande Il Principio di Pareto: Metodo 80/20 Tecniche per gestire e superare le obiezioni Tecnica del CVB: Caratteristiche, Vantaggi, Benefici Chiudere con successo una trattativa di Vendita Il Follow Up La Negoziazione SEDE DEL CORSO: Cagliari, via Molise n° 6 Il modo in cui ci poniamo con gli altri può veramente fare la differenza, sia a livello personale, che a livello professionale. Quante volte, infatti, hai rimuginato sulle scelte che hai fatto o sulle parole che hai usato per promuovere il tuo prodotto o il servizio che offri, rendendoti conto che non sei stato in grado di trasmettere al cliente quanto è valido? Sai di avere tanto da offrire, oppure vuoi dare al tuo prodotto o servizio il risalto che merita, ma ti rendi conto che l'impegno e la competenza da soli non bastano. Il Corso di vendita e PNL che si terrà a Cagliari il 7 e l'8 aprile 2018 può darti quella marcia in più che ti manca per ottenere il massimo risultato dai tuoi sforzi e raggiungere così i tuoi obiettivi. Ma in che modo la PNL (Programmazione neuro-linguistica) può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi a livello personale e lavorativo? La PNL è un vero e proprio approccio alla comunicazione attraverso il quale le persone imparano a esplorare il proprio potenziale e a migliorare l'interazione con gli altri, attuando strategie comunicative, verbali e non, che permettono di esprimersi al meglio e al contempo di migliorare la comprensione dello stato d'animo e delle necessità degli altri. È perciò facile comprendere perché il Corso di vendita e PNL può rivelarsi indispensabile per chi è nel campo del business e della vendita e anche per tutti i professionisti che vogliono dare il massimo risalto alle proprie competenze e comprendere le necessità dei propri clienti per poterle soddisfare pienamente. Il Corso di vendita e PNL non ti insegnerà soltanto a valorizzare al meglio il tuo prodotto, ma soprattutto a tirare fuori il meglio di ciò che c'è dietro al tuo prodotto e gli conferisce tutta la sua unicità: te stesso. Imparerai a scoprire il tuo potenziale, come fare le scelte giuste che ti consentiranno di esprimerlo al massimo e, diventando veramente consapevole di quanto vali e di quanto vale ciò che vendi, saprai comunicarlo agli altri, trasmettendo il tuo entusiasmo e imparando ad interpretare nel modo giusto i loro bisogni. Se hai compreso che la vendita non è riducibile ad un freddo rapporto strumentale tra le parti coinvolte, ma implica anzitutto una relazione umana che, come tale, richiede apertura verso l'altra persona e comprensione reciproca, con il Corso di vendita e PNL apprenderai quali sono gli atteggiamenti e le parole giuste da adottare per predisporre i tuoi clienti ad una comunicazione chiara ed efficace, e tu stesso sarai in grado di cogliere al meglio le loro esigenze e soddisfare tutte le loro aspettative.





