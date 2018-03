Pasquetta con le E-bike nel Parco di Porto Conte ad Alghero

Programma della giornata 2 Aprile 2018:

Ore 09.15 ritrovo presso Casa Gioiosa sede del Parco di Porto Conte per la raccolta dei dati per il noleggio E-bike

Ore 09.30 Partenza Tour Accompagnato all'interno del Parco di Porto Conte, leggi di seguito la descrizione del percorso.

Ore 11.00 breve sosta per un leggero rinfresco

Ore 13.30 Sosta in pineta in area attrezzata nella spiaggia di Porto Ferro, pranzo Street Food con piatti tipici sardi, prezzo medio 6,00€/7,00€ a persona da pagare in loco.

Valido anche per gli accompagnatori.

Ore 14.30 Utilizzo delle E-bike intorno alla marina di Porto Ferro

Ore 16.30 Rientro alla casa del Parco.



E' gradita la prenotazione con conferma attraverso il modulo contatti o all'email info@bikingsardinia.it



L'escursione potrebbe essere rinviata per maltempo, in questo caso viene garantito il rimborso totale.

Gli orari possono essere soggetti a variazioni in base alle esigenze dei partecipanti.



Prezzo 45,00 a persona

Nel prezzo è incluso : E-bike guida certificata Casco Bici Assicurazione RC Escluso: pranzo al sacco acqua



Abbigliamento necessario: Abbigliamento sportivo scarpe da ginnastica giacca a vento. occhiali da sole



Per chi desidera partecipare con mezzo proprio il prezzo è di 10,00€ per tutto il giorno.



In questa escursione ci divertiremo a percorrere i tipici single tracks della caratteristica costa mediterranea intorno alla baia di Porticciolo. Pedaleremo immersi nei profumi della macchia mediterranea lungo sentieri che uniranno le bellezze naturalistiche e incontaminate al puro divertimento di guida! Arriviamo poi nella riserva naturale di Prigionette, dove potremo avvicinarci ad ammirare la scogliera sulla splendida Cala Barca e sull’Isola Piana.



All’interno della riserva naturale del Parco vivono alcune specie di animali di fauna selvatica come daini, cavalli selvatici e grifoni. Al termine della escursione scaleremo il Monte Timidone per godere di un’incredibile panorama a 360° sul golfo di Alghero e Capo Caccia.



Per prenotare è sufficiente inviare un form nell'area qui a destra, contattare il numero 3933313788, oppure inviare una email all'indirizzo info@bikingsardinia.it Vi aspettiamo!