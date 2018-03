Aperitivi Culturali nel sottosuolo urbano di Cagliari

Prossimo appuntamento con gli Aperitivi Culturali dell'Associazione Culturale Itzokor Onlus giovedì 15 marzo!



Cagliari nasconde nel suo sottosuolo un mondo fatto di cavità, ambienti nascosti e strutture utilizzati per secoli e giunti fino a noi, spesso dopo vari cambi di utilizzo.



Toccherà a Marco Mattana raccontarci di "Cagliari, un viaggio lungo millenni nel sottosuolo cittadino". "La cultura, la religione e le necessità tengono in vita le cavità artificiali cagliaritane per millenni.





Una panoramica sulle più affascinanti e significative cavità della città di Cagliari nelle esplorazioni e documentazioni del Gruppo Speleo-Archeologico "Giovanni Spano" - Cagliari.



Appuntamento imperdibile giovedì 15 marzo, come sempre dalle 19 alle 21 nel nostro Spazio Kairós, in via Martini 23 a Cagliari.



L'ingresso è gratuito, ma ricordate di fare la tessera



