Pasqua in Gallura

SARDINIA FULL EXPERIENCE 3 notti in una delle più belle spiagge del nord Sardegna: Badesi , con il suo litorale sabbioso è una delle spiagge che nel 2015-2016-2017 si sono aggiudicate il prestigioso riconoscimento internazionale della Bandiera Blu. Immergiti nella Sardegna più autentica ed ancestrale.



Divertiti a scoprire i sapori, le tradizioni e i riti che da millenni scandiscono la pasqua nell’isola. Divertiti sperimentando lo sport più in voga del momento, adatto a tutte le età e condizioni fisiche.

Vivi una Pasqua unica ed indimenticabile.



ARRIVO VENERDÌ 30 MARZO

Transfert dall’aeroporto di olbia/alghero incluso.

Accoglienza e sistemazione a Badesi. Cena libera.



31 MARZO

Giornata all’insegna del mare e dello sport presso lo stabilimento balneare SardiniAction. Postazioni con ombrellone e due lettini dedicata; escursione in sup alla scoperta di uno dei panorami marittimi più belli del litorale, dove montagna e mare si incontrano in uno scenario mozzafiato. Musica con dj, indoboards e slake line a disposizione tutto il giorno. Pranzo con degustazione di vini e prodotti a km 0. Dj in spiaggia Escursioni in sup. Apericena con vini e prodotti del territorio gallurese.



1 MARZO

Scopri la cultura degli stazzi galluresi, la magia della mitologia sarda e dei suoi nuraghi scolpiti direttamente nel granito. Visita con noi Aggius, borgo autentico italiano in cui la storia del banditismo si intreccia con il passaggio di artisti di spessore come Fabrizio de Andrè. Vivi la Pasqua tradizionale sarda, con la sua processione e i suoi riti arcaici. Tour dei nuraghi: nuraghe Budas; nuraghe Izzana, nuraghe Majori; valle della Luna. Pranzo: Il mosto (Aggius) Visita museo etnografico e del banditismo. Apericena con vini e prodotti del territorio gallurese.



2 MARZO

Giornata all’insegna del mare e dello sport presso lo stabilimento balneare SardiniAction. Postazioni con ombrellone e due lettini dedicata; escursione in sup alla scoperta di uno dei panorami marittimi più belli del litorale, dove montagna e mare si incontrano in uno scenario mozzafiato. Musica dal vivo, indoboards e slake line a disposizione tutto il giorno. Pranzo con degustazione di vini e prodotti a km 0. Esibizione band locali. Escursioni in sup. Apericena con vini e prodotti del territorio gallurese.



PARTENZA MARTEDÌ 3 MARZO

Transfert dall’aeroporto di olbia/alghero incluso.





ORGANIZZAZIONE

Download

Tags