Tour a Monte d'Accoddi, Saccargia e Sassari

La nostra giornata inizia con una tappa alla basilica della Santissima Trinità di Saccargia, chiesa in stile romanico pisano, una delle opere più importanti realizzate in questo stile nel territorio sardo, completata nel 1116 sorge sulle rovine di un monastero preesistente per volontà del Giudice Costantino I di Torres.



Dopo la visita alla basilica il nostro viaggio prosegue in direzione Sassari dove a poca distanza dalla città si trova il Santuario prenuragico di Monte d'Accoddi risalente a cinquemila anni fa, Ziqqurat unico in Europa per singolarità architettoniche, pur non essendoci una relazione diretta il tempio è identico ai templi mesopotamici e incarna il credo di unione tra cielo e terra, le aree sacre poste in cima ai rilievi erano considerate infatti punto di incontro tra uomo e divinità.



Una volta terminata la visita guidata al Tempio proseguiamo per Sassari, qui si avrà tempo libero a disposizione per il pranzo e per visitare autonomamente la città.

In serata incontro al bus per l'ultima tappa della giornata: Decathlon, tempo libero per lo shopping e partenza per Cagliari.



Programma:

Ore 07:15 Appuntamento in Piazza dei Centomila;

Ore 07:30 Partenza per Saccargia;

Ore 10:30 Circa, arrivo e visita della Basilica (Ingresso facoltativo,non incluso);

Ore 11:30 Circa proseguimento per Monte d'Accoddi e visita guidata (Ingresso facoltativo,non incluso);

Ore 13:00 Circa, trasferimento a Sassari, tempo libero a disposizione per il Pranzo e visitare le bellezze della città;

Ore 16:30 Incontro al bus e trasferimento a Decathlon per lo shopping; Ore 18:00 Ritrovo al bus e partenza per Cagliari;



Contributo di partecipazione OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - 35 € Adulti - 30 € Bambini (3-11) - Gratuito Bambini (0-2)



Ingressi a Saccargia: Adulti €3; Ragazzi 0-18 e studenti Ingresso Gratuito; Ingressi al Tempio di Monte d'Accoddi: - Biglietto intero: 3,00 Euro - Biglietto ridotto (studenti dai 6 ai 25 anni, gruppi minimo 10 persone): 2,00 Euro - Scolaresche: 1,50 Euro - Biglietto gratuito al di sotto dei 6 anni e oltre 65 anni, guide turistiche ed insegnanti accompagnatori, disabili e accompagnatore.



È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento. foto richiedi informazioni Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna





ORGANIZZAZIONE

buySardinia

Sito internet: http://www.buysardinia.it/

Email: infobuysardinia@ gmail .com

Telefoni: 3336749958

