Compagno T. Lettere a un Comunista sardo a Oristano

Compagno T. Lettere a un Comunista sardo

Presentazione del libro con autore 16/03/2018 h. 19:00 Sala Bim



Cristiano Sabino arriva al Librid con il suo libro "Compagno T." La lingua, la storia, le basi e i poligoni militari, l´equivoco della modernità d´importazione, lo spopolamento, i luoghi comuni sui sardi e sulla loro presunta incapacità di emanciparsi, le laceranti ferite dovute ai disastri ambientali e lo smantellamento di ogni prospettiva economica non basata sulla dipendenza e sulla subalternità, ma anche una feroce autocritica sulle involuzioni della sinistra e la crisi profonda del pensiero politico alternativo al modello liberista in un fitto dialogo dell´autore con il misterioso "Compagno T".





Una raccolta di lettere scritte con linguaggio franco e crudo che ricompongono una storia di militanza e passione civile, in una terra condannata ad essere una periferia senza valore . Uno scambio senza esclusione di colpi tra due compagni oramai divisi da un vertiginoso rift culturale prima ancora che politico. Da una parte l´adesione acritica all´ideologia di Stato che gradualmente ma inesorabilmente trasforma i rivoluzionari rossi in tiepidi difensori dello status quo affetti da una vera e propria sindrome di Stoccolma verso l´oppressore. Dall´altra una ricerca continua e instancabile per strappare quel velo di Maya, frutto di una storia di alienazione ma diventato ormai norma e natura, che ha portato la maggioranza dei sardi a riprodurre automaticamente i medesimi meccanismi della subalternità.



Una j´accuse diretta e graffiante ma mai distruttiva, sempre con lo sguardo rivolto al futuro e al progetto. Agli inizi del Duemila la Sardegna appariva come un vero e proprio laboratorio di idee e in molti iniziavano a interrogarsi sulla fine del ciclo storico autonomistico. Nuovi movimenti si affacciavano sulla scena del sardismo e la musica, le subculture giovanili, la narrativa e perfino il dibattito accademico ne venivano contaminati positivamente. Sono gli anni delle grandi manifestazioni internazionali contro la globalizzazione e il neoliberismo.



Ma sono anche gli anni del tramonto dell´immagine della Sardegna come paradiso incontaminato a causa della scoperta traumatica del disastro ambientale causato dai poligoni militari e dall´industria pesante. Sono gli anni in cui ci si rende anche conto che la lingua sarda, il patrimonio archeologico, la memoria storica e il paesaggio sono beni in grave pericolo, proprio a causa delle scelte compiute sotto l´egida dell´Italia repubblicana. Tutto ciò offre vigore a una nuova generazione di indipendentisti che scendono nell´agone politico, decisi a cambiare le cose.



