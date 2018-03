Party Planner Corso Base Cagliari

Le feste per bambini sono un'occasione di grande entusiasmo per tutta la famiglia ma... Quanta fatica!

Per questo, spesso è opportuno rivolgersi ai professionisti del settore per avere la festa perfetta.



Per la prima volta a Cagliari il corso pratico a cura de Le Spille e Birbetta Eventi, "Wannabe a Party Planner - Come creare la festa perfetta": impareremo insieme a realizzare feste ed eventi a tema, con allestimenti e animazione da favola a misura di bambino.





Sarà un corso prettamente pratico, nel quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione e il kit della perfetta Party Planner.

Durante il corso imparerai queste cose:

• Iniziare a proporti come Party Planner

• Pubblicizzarti sul mercato

• Fare rete con altri professionisti utili

• Che cosa e dove acquistare

• Che cosa e come produrre da te

• Trovare clienti e fornitori

• Organizzare diverse tipologie di eventi

• Organizzare il materiale

• Fare un preventivo

• Gestire gli aspetti economici e fiscali

• Creare diversi tipi di allestimento

• Applicare il tema a tutti gli aspetti della festa



DURATA DEL CORSO: 2 Giornate con 12 ore di lezione complessive

DATE: 14-15 aprile 2018 ORARI: 14 aprile dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 15 aprile dalle 09:00 alle 13:00

DOVE: Sestu, presso Sala Eventi Orange

COSTO: il prezzo per le 2 giornate sarà di € 250,00 se prenoti entro il 15 MARZO. Per prenotazioni dal 16 marzo in poi il prezzo sarà di € 270,00.



DATA LA NATURA PRATICA DEL CORSO, LE ISCRIZIONI SONO LIMITATE A 14 ISCRITTI.

NON PERDERE TEMPO!



ACCONTO E SALDO: l'iscrizione si considera effettiva al versamento dell'acconto (50% della quota), che deve avvenire a mezzo bonifico bancario o ricarica Postepay (i dati verranno comunicati in fase di iscrizione). Il saldo sarà versato in contanti all'organizzazione il primo giorno del corso.



IN CASO DI ANNULLAMENTO del corso per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per motivi dipendenti dall'organizzazione, la quota verrà interamente restituita.



IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE da parte del corsista, se comunicata tempestivamente (almeno 15 giorni prima del corso) all'organizzazione, sarà restituita la parte ECCEDENTE l'acconto versato. INFO E ISCRIZIONI: Le Spille Sassari Z.I. Predda Niedda Strada 17 340/3092828 (Whatsapp) - info@lespille.it Birbetta Face Painting 346/5196550 - birbettina@outlook.it





ORGANIZZAZIONE

Le Spille

Sito internet: http://www.lespille.it

Email: info@ lespille .it

Telefoni: 3403092828

