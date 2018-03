La Montagna dell'Ossidiana: escursione nel Monte Arci

Il 18 marzo vi aspettiamo per percorrere insieme i caminos del Monte Arci che dal "sentiero dell'ossidiana" ci porteranno alle trebinas. Ci immergeremo nella sua natura, scopriremo la storia dell'ossidiana e le leggende di quest'antica montagna dal cuore infuocato!



Per chi fosse interessato, finita l'escursione, si consiglia la visita al Museo dell'Ossidiana , gioiello di storia, cultura e incontri dove Cristina e Giulia racconteranno i segreti di questa preziosa pietra; oppure si potrà partecipare al Progetto OTUS Sardegna per la tutela dei rapaci notturni , una giornata di censimento e posizionamento dei nidi nell'oasi di Pau.





Dettagli attività:

START 18.03.2018 - ore 08.30

END 18.03.2018 - ore 15.00

- Loc. Monte Arci - Pau - Oristano