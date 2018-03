A Selargius presentazione del libro "Giochi, giocattoli e giorni lontani"

Proviamo a ricordare. Chi di noi, non ha qualche ricordo indelebile dentro di sé. Lo tiene nascosto, quasi voglia proteggerlo da chi potrebbe strappargli la sua intimità. Quanti sorrisi, mentre riaffiorano davanti agli occhi immagini di un tempo. Giochi per strada, perché allora, ritornando indietro nel tempo, in strada si poteva giocare. Giochi innocenti e giochi di squadra. Tutti potevano partecipare, nessuno restava indietro. Chi di noi non conserva un ricordo per un giocattolo a cui abbiamo dato tutto il nostro amore.





Ecco ,questo libro, vuole essere e vuole ricordarci tutto questo. Un gruppo di autori, ci riporta indietro nel tempo per aprire il cassetto dei ricordi attraverso la narrazione, ognuno di loro , ci racconta ciò che ricorda, giochi, giocattoli avuti in dono, oppure comprarti con tanto sacrificio e che per questo,hanno avuto un grande valore emotivo e morale.



Il libro edito da Amico Libro è una realtà tutta Sarda.



Complimenti agli autori, per la sua originalità e per le idee.



Alle ore 18 presso i locali dei Salesiani di don Bosco a Selargius, verrà presentato li libro Giochi Giocattoli e giorni lontani dalla Associazione culturale S'Atza



Ingresso libero

Testo e immagine rilevati dal web