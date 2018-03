Storie in Libertà: Incontri con autori e artisti in galleria a Sassari

Una serie d'incontri non convenzionali, in piena libertà di comunicazione tra pubblico e i vari invitati, le serate saranno accompagnate da letture di brani tratti dalle ultime produzioni degli autori, per gli artisti verrà presentata un'opera che più li rappresenta.



Questo appuntamento vede come protagonista Maria PIras, " ho trovato il vero senso dell'amore... mentre scrivo trovo la mia dimensione... amo... e vivo... e sono." così si presenta l'autrice in questo suo piccolo grande sogno; " IO OLTRE I CONFINI DELL'ANIMA" ed.

Rupe Mutevole 2013.



Venerdi' sera avremo modo di conoscere meglio l'autrice e di dialogare sulla sua poesia.