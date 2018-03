Escursione Gola Is Cioffus

Sperando che il meteo sia più clemente, domenica 18 marzo recupereremo l'escursione prevista una settimana fa alla gola del Riu IS Cioffus



DESCRIZIONE:

Immersi in un ambiente selvaggio che riesce ancora a rievocare tutto il fascino delle antiche foreste primarie che un tempo dominavano su questa dorsale montuosa, seguiremo il canale di Bidda Mores raggiungeremo la gola e la attraverseremo, stretti fra le sue alte pareti di roccia, fino al punto più spettacolare in cui il passaggio si stringe a meno di un paio di metri di larghezza, per poi aprirsi subito dopo in un maestoso anfiteatro naturale roccioso.

Lungo il nostro percorso potremo ammirare una vegetazione estremamente varia e fitta, ma i signori di questa zona saranno soprattutto i lecci e i ginepri plurisecolari.



Raggiunto S'Arcu Cadalettu vicino a Punta Tiriaxeddu da dove ammireremo uno splendido panorama sulle strette valli e gli aspri rilievi circostanti, imboccheremo la via del rientro, chiudendo il nostro giro ad anello presso Medau Spagnolu.



Orario e punto di incontro:

- ore 08,30 parcheggi fronte Oviesse viale La Plaia _ Cagliari;

- ulteriori punti di incontro possono essere concordati coi partecipanti in sede di contatto telefonico o via mail.



Lunghezza: circa 13 Km (anello); Dislivello: circa 400+ Difficoltà: E (Escursionistico), il percorso non presenta particolari difficoltà ma richiede un minimo di allenamento ed una buona forma fisica. Tempo di percorrenza: rientro in giornata.



Equipaggiamento: -SCARPONI da trekking, abbigliamento comodo, a strati; GIACCA IMPERMEABILE ed ANTI-VENTO, felpa, berretto/cappellino, eventuale cambio da lasciare in auto (calze e calzature comprese); -pranzo al sacco, snacks, frutta, frutta secca, acqua (2 L). -eventuali medicinali ad uso personale;



IMPORTANTE: per raggiungere il punto di partenza per la nostra escursione sarà necessario percorrere un tratto di sterrata (fondo stradale in buono stato) per una lunghezza di 8 km circa. Spostamenti: con auto propria. La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo di partecipanti e potrà subire modifiche (orari, ordine delle escursioni, punti di incontro etc) per motivi organizzativi, logistici e climatici.



-Adesioni entro VENERDÌ 16/03/18 MATTINA

- INFO E PRENOTAZIONI: -mail a passulebiu@gmail.com; -3477607284 Viviana (anche wapp.) -3384873175 Stefania ( anche wapp.) -Facebook: Passu lebiu-escursioni in Sardegna