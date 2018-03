In occasione della seconda edizione della Seconda Giornata del Paesaggio promossa dal MiBACT, l’Archivio di Stato di Nuoro propone la mostra dal titolo: Tutela dell’ambiente e protezione delle risorse naturali del territorio attraverso la documentazione notarile e giudiziaria”.



Verranno esposti i capitoli barracellari del 1699 ed altri dei paesi della provincia di Nuoro nonché atti notarili di presa di possesso e cause civili e penali, fonti documentarie preziose non solo per la ricostruzione statistica dei reati ma anche per la definizione toponomastica dei luoghi e per la determinazione delle principali attività socio economiche della popolazione nella prima metà dell’Ottocento.