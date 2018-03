Escursione alla cascata del Rio sa Modditzi da Castiadas

Camminiamo nei boschi di Castiadas, su sentieri che hanno visto a lungo il lavoro di carbonai e taglialegna e oggi sono abitati da Cervi, Volpi e Cinghiali.



La nostra meta è una cascata, incassata tra i graniti del Rio alimentato dalla cima più alta dei Sette Fratelli, rianimata dalle precipitazioni di questo periodo.



Percorso ad anello, che non presenta particolari difficoltà e si svolge in un’area poco frequentata dagli escursionisti.



Partenza parcheggio Conad Superstore di Quartu Sant’Elena, ore 8:45

Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco e acqua da bere Lunghezza: circa 12 Km Dislivello in salita: circa 400 m Tempo: circa 5 ore e 30’

Costo: € 20 Adesioni entro le ore 20 di venerdì 16 Marzo al 3489305607 www.allascopertadi.it