A Cagliari il corso per Riconoscere e usare le erbe spontanee ed officinali

Durante il corso verranno illustrate le principali specie spontanee officinali presenti in Sardegna e verrà insegnato a riconoscerle tramite l'identificazione dei caratteri diagnostici, chiavi identificative e tavole descrittive. Il materiale verrà fornito in formato digitale (PDF) e resterà a disposizione dei partecipanti al termine del corso



Calendario e argomento degli incontri:

1a lezione mercoledì 28 marzo dalle 18.00 alle 21.00: elementi di botanica sistematica.

Le principali famiglie botaniche, caratteristiche ed elementi identificativi.

2a lezione mercoledì 4 aprile dalle 18.00 alle 21.00: riconoscimento delle principali specie officinali e aromatiche. Tecniche di identificazione.

3a lezione domenica 8 aprile (orario e data da confermare fra i partecipanti): escursione sul campo: Sella del Diavolo.

4a lezione mercoledì 11 aprile dalle 18.00 alle 21.00: proprietà e periodo balsamico. Raccolta e conservazione.

5a lezione mercoledì 18 aprile dalle 18.00 alle 21.00: preparazioni officinali in ambito domestico. Uso pratico delle erbe più diffuse.

6a lezione domenica 22 aprile (orario e data da confermare fra i partecipanti): escursione sul campo: Monte Arcosu.



Il numero di partecipanti per ogni classe è di 12 persone al massimo. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti.

Si richiede la prenotazione tramite e-mail entro sabato 24 marzo

Nella prenotazione si prega di indicare: nome e cognome di ogni partecipante al corso, e-mail e telefono cellulare per future comunicazioni.



Il costo del corso è di 80 euro complessivi a persona. Nel costo non sono previsti gli spostamenti. Per l'iscrizione è necessario corrispondere un anticipo di 20 euro a titolo di cauzione. Dopo la prenotazione si riceverà una mail con le modalità necessarie ad effettuare il versamento. Ricordo che le prenotazioni prive di dati o del versamento dell'anticipo non saranno considerate valide. Per informazioni e prenotazioni: naturafototrekking@gmail.com