Piacere Chet Baker: Rassegna di Musica al TsE di Cagliari

PIACERE CHET BAKER di e con Luigi Tontoranelli

Pianoforte: Salvatore Spano

Tromba: Giovanni Sanna Passino



Una serata per raccontare un mito del jazz: Chet Baker. Musicista timido e spregiudicato, dolcissimo e violento quasi sempre sull'orlo del baratro, tra droghe, amori disperati, e la sua inseparabile tromba. Magro, scavato, nervoso, Baker era terrorizzato dal giudizio degli altri.



Alcuni critici lo accusavano di voler imitare con la sua tromba Miles Davis,ma amavano il suo modo sognante dicantare; altri nel suo modo di cantare lamentavano invecemancanza di concretezza e virilità.

E allora Chet si avvolgeva nel suo bozzolo, il capo e le spalle curvi, completamente distante dal pubblico di cui sembrava a malapena riconoscere l'esistenza. E suonava.



Fra i brani: My funny Valentine I fall in love too easily You don't know what love is My buddy Everything happens to me Time after time It's always you



Testo e immagine rilevati dal web