Pasquetta 2018 a Villanova Tulo

La mattina sarà dedicata ad una passeggiata nel territorio di Villanova Tulo, nella foresta di Pantaleo, tra sentieri immersi nella vegetazione alternati a panorami mozzafiato, accompagnati dai colori e dai profumi delle piante che segnano l'arrivo della primavera, percorso di 10 km circa.



Dopo aver parcheggiato le macchine, proseguiremo a piedi lungo sentieri forestali, attraversando paesaggi che si alterneranno durante tutto il percorso .





Pranzo menù tipico locale, dopo il quale continueremo la visita al paese, attraverso un percorso guidato suddiviso in tappe, che raccontano la storia e le tradizioni del paese, rivivendo luoghi e vicende descritte nel romanzo "Po cantu Biddanoa" dello scrittore che in questo posto ha vissuto la sua giovinezza e da cui si è ispirato per le sue opere poetiche e narrative: Benvenuto Lobina.



Infine visiteremo un complesso nuragico molto importante: Nuraghe Adoni, posto in una posizione strategica, su un bastione roccioso a circa 800 m d'altezza, in mezzo ad una rigogliosa vegetazione e ad alberi secolari, a pochi chilometri dal centro abitato.



Ritrovo: h 9.45 (entrata Villanova Tulo)

Inizio escursione: h 10.00 (percorso 10 Km)

Pausa pranzo con menù tipico locale

Percorso letterario Villanova Tulo: h 15.30

Visita nuraghe: h 17.00

Fine programma: h 18.00

Difficoltà: adatta a tutti Auto propria, scarpe comode, acqua e snack per la giornata

Quota: 40 €



Per info e adesioni entro venerdì 30 marzo al 3473652311, Rina (anche whatsapp), oppure tramite messaggio nella pagina

