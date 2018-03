Mini trekking e Degustazione a Sos Nurattolos ad Alà dei Sardi

Itinerario al complesso nuragico Sos Nurattolos ad Alà dei Sardi



Il percorso si sviluppa a nord dell'abitato di Alà dei Sardi lungo il fianco meridionale della dorsale granitica di punta senalonga.

L'itinerario si snoda agile su un sentiero sterrato che risale tra la macchia mediterranea il versante sud della montagna con un mini trekking per circa 2 km ed un dislivello di 200mt circa dal punto di partenza.



Lo spettacolare complesso archeologico di sos nurattolos si sviluppa nel percorso che raggiunge la vetta con un panorama mozzafiato a 360° sulla punta Sennalonga .

Gli imponenti affioramenti granitici ci accompagneranno nell'ascesa con sorprendenti sculture naturali e la loro maestosità. Al rientro dal mini trekking verrà offerta una degustazione di prodotti tipici sardi, vino acqua e caffe.



L'incontro alle 8,30 del mattino per chi arriverà con la propria auto è presso il centro del paese di Alà dei Sardi nella Piazza del Popolo, si raccomanda di essere al punto di incontro almeno 15 minuti prima.

Su richiesta e prenotazione anticipata sarà possibile il servizio di transfer completo dal vostro Hotel al sito e rientro nel primo pomeriggio al termine dell'escursione.



Il costo a persona del mini trekking e la degustazione è di €. 40.00 a persona (servizio transport escluso, solo su richiesta)



Consigliamo un abbigliamento sportivo adatto con scarpe da trekking, giacca impermeabile e capellino copricapo.

Ci Riserviamo di modificare e/o annullare l'evento in base alle avverse condizioni meteorologiche, verrà data in ogni caso comunicazione il giorno prima dell'evento.



POSTI LIMITATI SU PRENOTAZIONE al numero Tel. +39 333.5839336 Alessandra Vi Aspettiamo numerosi!



Sebastiano, Elio e Alessandra Il Team dell'Associazione La Bardana 1870 in collaborazione con Orizzonti di Gallura - La Pischera di San Teodoro