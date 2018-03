Pasquetta tra Mulini e Gualchiere

Una giornata unica in Barbagia alla scoperta del Sentiero dei Mulini!



In una unica giornata: visite guidate a Su Mulinu Vetzu di Olzai e al Museo le VIe dell’acqua di Tiana, due dei siti più belli di tutta la Sardegna!



In soli 18 km di distanza, tra boschi, fiumi, laghi potrete vivere appieno tutta la bellezza della incomparabile Natura della Barbagia!



Per pranzo potrete degustare i grandi piatti della tradizione culinaria del Territorio!