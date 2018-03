Pasquetta 2018 a Sorgono

Festeggia la Pasquetta con tutta la tua famiglia, all'insegna della natura, divertimento e buon cibo . Durante il giorno potete stare in azienda, conoscere i nostri cavalli, i nostri maialini, cani, gatti, e tanti uccelli che vengono a trovarci ogni giorno.



Tutti hanno un nome e una storia da raccontarvi e tanta voglia di coccole. Oppure potete concedervi una passeggiata nei boschi di proprietà che circondano l'agriturismo. Se ne avete voglia ci sono innumerevoli siti archeologici da visitare che distano a meno di 10 minuti dal nostro agriturismo: Biru e Concas, museo del Tappeto di Samugheo, Chiesa di San Giacomo, Chiesa di San Mauro e tanti altri.



Il giorno potete decidere anche di visitare Tonara e partecipare alla sagra del Torrone.

Per chi invece non vuole spostarsi e ama il relax la nostra struttura ha da poco istallato un'area relax con amache e tavolini dove poter fare la siesta e ascoltare i suoni della natura.Per i bimbi invece abbiamo un'area giochi con altalene e giochi di vario genere. Qualora desideriate fermarvi da noi anche a dormire l'azienda dispone di 5 camere con bagno privato con vista bosco. - Sistemazione in camere doppie o triple - Fornitura di Biancheria da camera e da bagno - Riassetto giornaliero della camera - Pranzo di PasquettaPer Info e Prenotazioni chiama il 347 0003988 (Michele) o invia una mail a: info@agriturismopranu.it www.agriturismopranu.it