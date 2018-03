Pasqua e Pasquetta all'Agriturismo Su Coili a Sadali

Menù

Antipasti

Prosciutto, Pancetta, Salsiccia Secca, Olive Nostrane Ham, Bacon, Dried Sausage, Homemade Olives Coccoeddas di patate, Caponata, Insalata di Ceci, Coccoeddas de Gerda, Caponata, Chickpeas Salad Fricassea, mix di formaggi. Fricassea, Cheese Mix



Primi

Malloreddus con sugo di salsiccia e funghi Malloreddus with sausage and mushrooms sauce Culurgiones di Patate, Formaggio e Menta Culurgiones with Potatoes, Cheese and Mint



Secondi

Pecora in Cappotto (Bollito di Pecora con Patate).

Boiled Sheep with Potatoes Maialetto Arrosto Roast Suckling Pig



Contorno

Verdure Miste di Stagione Mixed Seasonal Vegetables



FRUTTA E DESSERTS Dolci Tipici Sadalesi Sadali's Typical Sweets

CAFFE’ & DIGESTIVO DELLA CASA Mirto, Arancino, Filu‘e Ferru Arancino, Myrtle, Filu ‘e Ferru.



VINO e ACQUA Wine and Water

30euro a persona

bambini dai 3 ai 10 anni 20 euro





