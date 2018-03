Pasquetta Trek al Parco Nazionale dell'Asinara

Con AsinarAvventura un facile e suggestivo trekking lungo i sentieri dell’isola. La Trek Avventura si snoda lungo stradine sterrate, antichi sentieri un tempo utilizzati dagli antichi abitanti dell’ isola per le attività pastorali e in seguito dai detenuti per i loro spostamenti.



Durante la giornata percorreremo due sentieri ben tracciati in cui ammirare l’ ambiente che ci circonda che solo il camminare immersi nella natura può dare. 1° Il sentiero del Castellaccio Si arriva fino ai 215 m in cui sorge il Castellaccio, i ruderi di una fortezza medievale perfettamente incastonata e mimetizzata tra le rocce granitiche e la macchia mediterranea.



Lungo il cammino si notano facilmente branchi di mufloni che si spostano tra le rocce e la macchia mediterranea; si osservano diverse sorgive e abbeveratoi, punti panoramici da cui osservare la parte sud dell’isola fino alla costa est.

Si giunge all’ austera fortezza, ciò che resta di mura alte 11 m, posta su un maestoso monolite granitico e da cui si domina una vista eccezionale. 2° Il sentiero dell’Acqua



La protagonista è l’ acqua: il mare, gli stagni in prossimità del litorale, sorgenti piccole dighe, serbatoi. Ci appare un’ estesa lingua di sabbia finissima, la spiaggia di Spalmadori, la duna e lo stagno retrostante, la ricca vegetazione psammofila con la viola Matiola che colora e protegge la duna. Si arriva al mare di fuori, nell’ insenatura del Porto Mannu di Fornelli con i suoi scisti, la gariga costiera, i graniti di P. Pedra Bianca, le belle fioriture dell’ antica Centaurea horrida.



Consigli utili e avvertenze

Attrezzatura consigliata: abbigliamento e scarponcini da trekking, binocoli, macchina fotografica, cappellino, zaino con pranzo a sacco, acqua AsinarAvventura declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti e/o provocati a persone e/o cose durante la traversata in motobarca, in quanto s’ intende l’ escursione iniziata e finita nel momento in cui si arriva e si lascia l’ isola.



AsinarAvventura si riserva di rimandare o annullare l’escursione qualora condizioni meteo avverse non permettano lo svolgimento della stessa e concordare insieme una soluzione alternativa.



Partenza ore 9.30 dal Molo turistico Marina di Stintino, imbarco ore 9.15. Rientro ore 16.



COSTO: 30 euro a persona. La quota comprende il biglietto barca a/r da Stintino, il trekking guidato, bastoncini da trekking.

Scadenza prenotazione escursione: sabato 31 marzo.



L’escursione verra’ effettuata per un minimo di 6 persone ed un massimo di 20



INFO/PRENOTAZIONI

asinaravventura di anna lisa sanna, naturalista, guida esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara-gae Sardegna num 604 e iscritta AIGAE. cell +39 3408610696 mail: info@asinaravventura.com www.asinaravventura.com