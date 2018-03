Pasquetta 2018 ad Isili

Un viaggio alla scoperta delle bellezze del territorio. Fatevi sorprendere dalle meraviglie custodite nel Museo Maratè, dedicato all'Arte del Rame e del Tessuto, ospitato all'interno dell'antico convento dei padri Scolopi. Qui potrete visitare tre sezioni espositive: una dedicata all'antica arte della lavorazione del rame, una alla tradizionale tessitura isilese e l'ultima, di tipo artistico, con l'esposizione di arazzi innovativi realizzati con fili di rame, oro e argento.



Dopo aver visto i manufatti realizzati dalle sapienti mani delle nostre tessitrici, sarà ancora più interessante recarsi proprio nella bottega dove questi vengono creati.

Un vero e proprio salto nel passato per riscoprire il fascino e la magia di antichi mestieri che ormai vanno scomparendo.



Gli appassionati di archeologia poi, non rimarranno certo delusi dalla visita al NURAGHE IS PARAS: si tratta di un nuraghe complesso con bastione trilobato che circonda la splendida e maestosa torre centrale. Al suo interno scoprirete la tholos che, con i suoi 12 metri, è la più alta dell'intera civiltà nuragica.



Dopo aver visitato museo e nuraghe, arriverà il momento del lago San Sebastiano. A bordo del Dragonboat, una particolare canoa a 20 posti, sarà possibile effettuare il giro intorno al caratteristico isolotto per poi proseguire con la visita alla chiesetta che vi sorge in cima. Insomma, se deciderete di trascorrere da noi la vostra Pasquetta, passerete un intera giornata alla scoperta di luoghi davvero particolari e interessanti, ricchi di storia, tradizione e certo non mancheranno gli scorci su un paesaggio davvero unico.



Costo totale della giornata, compreso il pranzo in ristorante (menù di carne): ADULTI € 38.00 BAMBINI € 25.00



Per info e prenotazioni (entro il 29 marzo) 3804553856 3391121384 3482231271