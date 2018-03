Gianluca Corona Quartet al Jester Club

Gianluca Corona è un chitarrista e compositore. Ha condiviso il palco con molti artisti italiani e internazionali come Andrea Parodi, la leggenda della chitarra Al Di Meola e la cantautrice israeliana Noa. Si è esibito in festival e club nel Regno Unito, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Ungheria e Polonia. Gianluca recentemente ha registrato un album in duo (London Sories, 33Jazz) con il chitarrista e amico Maciek Pysz, ricevendo molte recensioni a quattro stelle. Gira con questo e altri progetti nel Regno Unito e in Festival all’estero.





Il suo lavoro di composizione e arrangiamento con Andrea Parodi ha ricevuto il prestigioso Premio Tenco e il Premio Città di Loano come miglior album nel 2007 (Rosa Resolza, Andrea Parodi ed Elena Ledda, S’Ard Music- Jazz In Sardegna-Vandle99). La sua composizione “A Foua” può vantare una registrazione live con Al Di Meola.



Consigliata la prenotazione!

Contributo artisti: 4 euro

Ingresso riservato ai soci CSEN

Cucina aperta dalle 20.30

Per info e prenotazioni: 3494250792 - jesterclub257@gmail.com whatsapp 3737227697





ORGANIZZAZIONE

OF Blues Marty booking & promotions of artists

Email: mloraimeli@ gmail .com

Telefoni: whatsapp 3737227697

Tags