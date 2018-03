Trekking alla scoperta dell'Oasi di Sa Portiscra

A pochi km dalla SS125 sorge un'area di incomparabile bellezza, poggiata sul versante est del Supramonte di Urzulei, affacciata sulla Codula di Luna e con il mare all'orizzonte.



Sa Portiscra, un'area all'interno della quale sorge il Parco del Cervo, meraviglioso animale riprodottosi negli ultimi anni grazie al progetto "One deer, two Islands: conservation of Red Deer Cervus elaphus corsicanus in Sardinia and Corse".



Insieme alle nostre guide ci inoltreremo sui sentieri del Cervo, ammirando tra l'altro il villaggio Nuragico "Or Murales", situato sulla punta di "Or Mufrones", ricco insediamento Nuragico di pietra calcarea risalente al 1500 – 1000 ac.





Dallo stesso punto parte il sentiero degli Ovili, chiamate nella zona "Barraccos", ancora in ottimo stato a testimonianza di una cura particolare riservata a questi tesori della nostra storia.



Escursione di una giornata tra archeologia, natura e panorami mozzafiato. Livello difficoltà: E Dislivello: 400mt - 800mt Distanza: 7/8 km

Durata: 1 giornata – 6/7 ore



Abbigliamento: scarpe trekking – pantaloni comodi da escursione – zaino max 8lt – cappellino – giacca a vento – macchina fotografica



Cosa portare: zaino max 8lt – acqua 2lt – merenda – pranzo al sacco – crema solare (in caso di giornata calda)



Si raccomanda di vestirsi a strati in caso di giornata calda.

Per Info: Nicola 3478183454 / primasardegna1@gmail.com