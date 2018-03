A Pasqua trekking e kayak nel Golfo di Orosei

PASQUA: Una giornata all'insegna di sport e natura con la combinata Trekking + Kayak.



Partenza dal porticciolo di Cala Gonone in gommone alla volta della splendida spiaggia di Cala Sisine dove comincia un trekking di circa 4 ore attraverso le foreste del Supramonte.



Seguendo i vecchi sentieri dei carbonai si raggiunge la splendida spiaggia di Cala Luna dove, dopo una meritata sosta, si prende la via del mare con i nostri kayak equipaggiati di tutto punto, seguendo la linea della costa del Bue Marino.





Possibilità di fermate nelle baie di Cala Oddoana e Cala Ziu Santoru, o all'interno delle famose Grotte del Bue Marino per la visita guidata.



Una Pasqua speciale per chi ama lo sport e la Sardegna.



Per informazioni scriveteci a primasardegna1@gmail.com o chiamate il numero 3478183454.