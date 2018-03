Silentdisco Night a La Maddalena

Charlie Bar in collaborazione con Sardinia Silent Events sono lieti di invitarvi ad una serata unica



! A grande richiesta la SILENT DISCO NIGHT sbarca nuovamente a La Maddalena !



SABATO 31 MARZO dalle 22:30

Registrati (ENTRO LE h 20.00 di SAB 31 MARZO) con Whatsapp con Cognome e numero di cuffie da riservare



INFOLINE al +39 320 8134483 - +39 3204682292



Ti consigliamo di farlo al più presto, perchè il numero di cuffie è limitato !! Noleggio Cuffia 2 EURO Siete mai stati ad un SIlent Disco? E' arrivato il momento di provarlo, in una location unica, tra terra e mare...



Tre situazioni musicali ascoltabili a vostra scelta! h.22:30 #START #SILENTDISCO #NIGHT ▶ GREEN Line (Dance/Commerciale/Reggaeton): Viper Deejay ▶ RED Line (Rock / Italiana / Rock'n'roll): Dj Juliette C ▶ BLUE Line (Anni'90/Trash/Balkan/Electroswing ): Zigancafé Musicshow Project Silent Band With Michele Moi Aka Ziganviolin (Violin) -> PORTARE DOCUMENTO D'IDENTITA' PER NOLEGGIO CUFFIA.

-> LA CUFFIA RIMANE PRENOTATA FINO ALLE 00.00: se si arriva dopo non si garantisce la disponibilità della cuffia, poichè si fanno accedere le persone in lista d'attesa.