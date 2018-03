Esposizione Artistica dell'artista Marco Galistu a Nuoro

Nello splendido scenario del Caffè Tettamanzi, il famoso locale storico di Nuoro che dal 1875 promuove eccellenza e cultura, l'artista Marco Galistu, con la direzione artistica dell'Associazione Dietro le Quinte... OSA di Sassari, ha inaugurato il giorno 8 marzo la sua mostra personale "Immagini nel buio".



20 dipinti tra surrealismo e pittura materica che raccontano qual'è il percorso artistico di questo artista esordiente, geometra di professione, con la passione per l'arte.





In mezzo a tanta storia, tra i libri di Grazia Deledda e di Salvatore Satta, i dipinti di Marco Galistu si inseriscono come una nota vivace di colore, che formano scene surrealistiche nate dall'ammirazione di maestri come Renè Magritte e Giorgio De Chirico, ma anche di artisti rinascimentali come Michelangelo e Leonardo Da Vinci. A concludere la carrellata anche alcuni esempi di pittura materica con elementi presi dalla natura per formare strani dipinti astratti.



La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 4 aprile