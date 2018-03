Sabato 10 marzo, alle ore 18.30, a La Libreria di via Sulis n. 3/A a Cagliari, si terrà il live painting di Ilaria Gorgoni in occasione della sua personale inserita nell'ambito della rassegna di illustrazione contemporanea Di Segno In Segno, ideata e curata da Roberta Vanali.



