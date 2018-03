Workshop di Serigrafia a Oristano

Workshop di Serigrafia Dalla geometria tradizionale sarda alla serigrafia manuale su carta Sabato 24 Marzo 2018 Mattina dalle 10:30 alle 13:30 Pomeriggio dalle 14:30 alle 20:00 Sala Bim



Una giornata intera con Heart Studio per imparare a progettare e stampare in serigrafia. Sabato 24 Marzo, preparatevi per una full immersion nel mondo meraviglioso della serigrafia manuale. L’intenzione del workshop è di utilizzare l’estetica delle geometrie tradizionali sarde per mostrare le basi teoriche e pratiche delle tecniche legate alla stampa serigrafica, focalizzando l’attenzione sugli elementi fondamentali per poter sviluppare, anche in autonomia, una confidenza con la serigrafia, la grafica e l’illustrazione.





Affronteremo l’argomento "simbologia" dal punto di vista antropologico e di linguaggio, analizzando i tessuti, gli abiti e i simboli e decori contenuti in essi, ma anche l’importanza dei vari simboli in vari ambiti della cultura della nostra Isola.



Programma del corso:

-Introduzione sulla serigrafia e i suoi strumenti. Come si prepara un telaio serigrafico. Come si prepara un file per la stampa serigrafica. Come si allestisce un laboratorio serigrafico casalingo.

- Approfondimento sul tema dell’estetica nella geometria ornamentale tradizionale sarda. - Progettazione di un manifesto seguendo il tema prescelto.

- Realizzazione del progetto attraverso grafica, illustrazione e stampa serigrafica. Il corso è rivolto a tutti coloro che si approcciano per la prima volta al mondo della serigrafia, della grafica e dell’ illustrazione, ma anche a chi possiede già esperienza sul campo e vuole approfondire nuovi punti di vista sulla materia, sperimentare approcci innovativi nel mondo dell'estetica e simbologia sarda tradizionale



. Saranno necessari solo vestiti “sporcabili”, quaderno, penna, grembiule, matite da disegno e gomma. Tutto il restante materiale verrà fornito.



Il costo del workshop è di 80€ comprensivo di pranzo a buffet durante una pausa pranzo di un'ora.



I posti sono limitati quindi è importante ISCRIVERSI!

Per maggiori info e iscrizioni: weloveheartstudio@gmail.com cell. 3298513489 Testo e immagine rilevati dal web