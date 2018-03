Per chi ama il trekking e l'arrampicata, per chi vuole attraversare i sentieri e raggiungere le tappe del "selvaggio blu",ma senza rinunciare alle notti in rada proponiamo giorni di avventura,accompagnati da una guida professionista.



L'alloggio per i meritati riposi serali sarà un catamarano composto da 4 cabine matrimoniali e 4 bagni. e dove troverete tutti i confort di una villa con vista mare a 360 gradi!