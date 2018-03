Come si scrive una grande storia all'EXMA di Cagliari

SEMINARIO DI SCENEGGIATURA, CAGLIARI, 24-25 MARZO 2018 Cosa accomuna film apparentemente diversissimi come Il Padrino, The Wrestler, Little Miss Sunshine, Veloce come il vento, Lo chiamavano Jeeg Robot, Forza Maggiore, Il Gladiatore, La banda degli onesti, Quasi Amici, L’attimo fuggente, Pretty woman, Matrix, Fight Club, L’era glaciale, Ricomincio da capo, Her, Argo, Dallas Buyers Club, La pazza gioia, Avatar e mille altri grandi successi internazionali?



Le dodici tappe del “viaggio dell’eroe”, ovvero la struttura mitica alla base di quasi ogni grande narrazione.

Spaziando dalla letteratura al cinema, dalle fiabe al mito, in 16 ore impareremo come guardare i film scomponendoli nei loro elementi strutturali, riconducendoli alle “tappe” individuate da Joseph Cambpell e poi da Chris Vogler, tappe che affondano le loro radici nei più antichi miti, e rimangono ancora oggi alla base di alcuni dei film di maggior successo e impatto. Tenuto da Francesco Trento ("Crazy for football", "20 sigarette", "La guerra non era finita"), in collaborazione con La valigia del narratore e Libreria Ubik, questo corso breve si rivolge non solo agli aspiranti sceneggiatori, ma anche agli appassionati di cinema e a chiunque voglia imparare come si costruisca una trama. Scopriremo come evitare gli stereotipi e lavorare in maniera creativa con gli archetipi.



Scopriremo che il Mentore non è solo un saggio buono dalla barba bianca, come Merlino, o Gandalf, o Obi Wan Kenobi, ma può a volte essere un amico rincoglionito che al momento giusto fornisce l’aiuto o il consiglio di cui l’eroe ha bisogno, o addirittura un mostro come Hannibal Lecter. Che i Doni Magici sono a volte classici, come la bacchetta di Harry Potter o la spada Laser di Luke Skywalker, ma possono anche essere oggetti di uso comune, come gli utensili che Walt regala a Thao in Gran Torino, o assai strani, come la marijuana che Ricky Fitts dà a Kevin Spacey in American Beauty.



Ma soprattutto, in un solo weekend, attraverso l’esempio di grandi film, serie tv e narrazioni di ogni parte del mondo, impareremo come scrivere storie importanti, come trasformare una buona idea in un film che riesca a toccare corde universali, parlando al cuore del pubblico, senza accontentarsi di intrattenerlo.



Per informazioni e iscrizioni inviate un messaggio qui o una mail a: scrivereunagrandestoria@gmail.com.



