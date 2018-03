Gita a Muravera per la Sagra degli Agrumi

Un appuntamento da non perdere tra i meravigliosi costumi dei gruppi folk provenienti da tutta l'isola, le Etnotraccas e le Traccas. I costumi, ricchi di colori, di stoffe preziosamente lavorate a mano, adorni di gioielli preziosi realizzati con la tecnica della filigrana, fanno mostra di sé per le vie di Muravera che per l’occasione saranno addobbate con tappeti e arazzi multicolori, è una grande sfilata per la via principale del paese dei gruppi folkloristici provenienti da tutta la Sardegna, delle Etnotraccas e Traccas, carri museo che riproducono gli ambienti della vita agro-pastorale del passato e i Cavalieri del Sarrabus.





In serata, i gruppi folcloristici danzeranno accompagnati dal suono delle Launeddas, per concludere la giornata con le premiazioni, i balli e con una grande festa nella piazza principale del paese.



Programma :

Ore 09:00 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 09:15 Partenza per Muravera

Ore 19:30 Partenza per Cagliari



