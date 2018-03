Zamu e Thomas feat Gianni Dettori dagli Intrepidi Monelli a Cagliari

Direttamente da Rai 2 e Videolina Zamu e Thomas presentano: "A Qualcuno Piace Magico"! Due comici? No. Due Illusionisti? No. Due? No. Un Illusionista e un Comico, con personaggi opposti quanto un'insalatina e Giuliano Ferrara, metteranno in scena il loro spettacolo diversamente comico dal titolo "A Qualcuno Piace Magico"! Ospite d'onore, direttamente dalla trasmissione "Come il Calcio sui Maccheroni" de Lapola, GIANNI DETTORI!



Una fusione ormai collaudata tra Illusionismo e Cabaret, i generi magici proposti sono tanti, dal mentalismo, alla manipolazione ed alle grandi illusioni, il tutto condito da una comicità che spazia dall'assurdo alla satira.



LO SPETTACOLO E' MAGGIORMENTE CONSIGLIATO AD UN PUBBLICO ADULTO.

Approssimativamente dai 14 anni in su.



Ingresso 10 euro



INFO E PRENOTAZIONI 3801767692 - 3408122102 - 070 7514919 intrepidimonelli.info@gmail.com Anche tramite sms o WhatsApp, aspettate conferma! INTREPIDI MONELLI CentroDiProduzionePerLoSpettacolo Viale Sant'Avendrace 100 - Cagliari - @centrointrepidimonelli Facebook Page: Zamu: https://www.facebook.com/ZamuEThomas Youtube Channel: http://www.youtube.com/user/ZamuDS Web Site: www.zamu.it