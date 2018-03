Escursione Capo Ferrato

Partendo dalla Spiaggia di Porto Pirastu visiteremo in successione una vecchia postazione militare, la spiaggia di Portu de S'Ilixi, la spiaggia di Ferraxi e l'omonimo stagno, dove ci fermeremo per il pranzo al sacco.



Chiuderemo l'anello passando per la spiaggia di Cala sa Figu per poi visitare il Faro di Capo Ferrato.



Partenza alle 9,00 parcheggio CIS lato edicola a Cagliari;

Rientro previsto ore 17



Pranzo al sacco Auto propria, i partecipanti contribuiranno alle spese carburante di chi prenderà l’auto



Prenotazioni entro Giovedì 15



Consigliata scarpa da Trail Running o Trekking, non verranno accettati partecipanti con scarpe con suola liscia.

Min 10 partecipanti 6 posti disponibili con il pulmino dell'associazione, previa prenotazione. Sabato pomeriggio verranno avvisati i partecipanti tramite sms solo se le condizioni meteo non saranno favorevoli per una escursione sicura.



Scheda escursione

Localita: Capo Ferrato Km da Cagliari: 62 Ore di Viaggio: 1,00

Località inizio percorso: Spiaggia di Porto Pirastu

Lunghezza percorso in Km: 13 Dislivello in m: 475 Ore di percorrenza: 5 Tipo percorso: lineare-anello Difficoltà: Escursionistico (si richiede una sufficiente preparazione, alcuni tratti con pendenza elevata )



Tipologia terreno: sterrato-sabbia Itinerario: Partendo dalla Spiaggia di Porto Pirastu in direzione Faro di Capo Ferrato arriveremo ud un quadrivio con l'indicazione a destra del sentiero per visitare il Faro, noi imboccheremo un sentiero poco segnato a sinistra che ci porterà alla postazione militare (caserma e vedetta) posta su Bruncu Scoradinus, la prima vera salita che ci porterà a 146 slm. Da li proseguiremo lungo il sentiero scendendo fino a Sa Perda Niedda e ancora in discesa fino alla spiaggia di Portu de S'Ilixi e la spiaggia di Ferraxi con l'omonimo stagno, dove ci fermeremo per il pranzo al sacco. Chiuderemo l'anello passando per la spiaggia di Cala sa Figu dove inizierà l'ultima salita , costeggiando Bruncu Supramizzu che ci riporterà al quadrivio tralasciato la mattina, li un sentiero ci porterà a visitare il Faro di Capo Ferrato.

Dal Faro ridiscenderemo fino al ritorno alle macchine.



Costi 10€ per i soci. 13€ per i non soci (la quota comprende l’assicurazione giornaliera). 10€ per chi prenota il posto nel pulmino dell'associazione (da sommare alla quota escursione).