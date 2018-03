Pasquetta 2018: sagra del torrone di Tonara e pranzo con i pastori

Il bellissimo ed ospitale paese di montagna, organizza l'appuntamento più goloso della Sardegna, siamo nella capitale del torrone sardo, e migliaia di visitatori si daranno appuntamento nel cuore del Gennargentu, per uno dei primi eventi turistici della stagione 2018.



Le vie del paese, patria del famoso poeta Peppinu Mereu, saranno arredata da tantissimi stand di prodotti locali, e di variopinte bancarelle di torronai, il clou sarà dato dalla grande preparazione in piazza del torrone, miele e nocciole saranno cotti e mescolati a mano con pazienza e maestria, quindi il prezioso dolce finale sarà offerto in degustazione alla folla.

Una grande festa di profumi dolci e colori e tanta allegria.



Da abbinare alla sagra del torrone la nostra proposta vi invita a prenotare un bel Pranzo con i pastori.



Un appuntamento gastronomico molto caratteristico, un classico dell'accoglienza turistica Barbaricina. Menu del pranzo: prosciutto tagliato a mano, salsiccie stagionate, guanciale. Ricotta salata e formaggio fresco, olive. Pecora bollita con patate in capotto, maialetto allo spiedo, formaggi stagionati , torrone, vino di Atzara ed abbardente.

Costo € 25.00





ORGANIZZAZIONE

gitebelle

Email: info@ gitebelle .it

Telefoni: 3467402408

Tags