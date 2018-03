A Cagliari lezione di Yoga Nidra e Gong

Sat nam cari yogini e yogine, siamo lieti di annunciarVi che Sabato10 marzo h18.00 ci sarà la lezione mensile di Yoga Nidra e Gong con l'insegnante Siri Gopal Singh (Andrea) presso il Centro Yoga Naad Via Nuoro 54 Cagliari



Vi aspettiamo come sempre numerosi per continuare nel nostro percorso di crescita spirituale e di buoni propositi in vista della primavera in cui fioriremo come esseri di luce. Attraverso lo Yoga Nidra saremo consapevolmente guidati all'introspezione e durante la pratica potremo esprimere il nostro Sankalpa, ovvero un buon intento, un piccolo seme da piantare, curare e far crescere nel nostro cuore.





Il rilassamento sarà guidato dal Gong, suonato dal nostro insegnante, Siri Gopal Singh e alla fine della sessione sorseggeremo dello Yogi Tea, condiviso con in nostri compagni. Vi aspettiamo allora, Sat Nam! Un abbraccio, gli insegnanti del Centro Quando gli fu chiesto di spiegare gli effetti della meditazione col Gong, ed il suo utilizzo, Yogi Bhajan rispose: “Il Gong è molto semplice, è il suono stesso della Creazione. Il Gong non è uno strumento musicale.



Da esso provengono tutta la musica, i suoni, le parole, il suo suono è il nucleo della parola, è come un insieme di corde.” Il Gong ha un profondo impatto sul corpo e sui meridiani: scioglie blocchi, riduce tensioni, stimola la circolazione, col risultato di riorganizzare l'energia emotiva depositata nella struttura corporea. Il rilascio delle emozioni è un processo normale nella meditazione col Gong, durante la quale si potrebbero avvertire manifestazioni di riso o pianto, o altre sensazioni quali mancanza di peso, calore, etc., che ci riguardano personalmente.



Yoga Nidra o sonno psichico è una pratica efficace per prevenire o riequilibrare alcune disfunzioni psicosomatiche e, grazie al recupero energetico che in esso si realizza, è ottimo per tutti coloro che vogliano raggiungere un'ottimale distensione muscolare, nervosa e psichica. E' Necessaria conferma di partecipazione



Vi preghiamo di venire 15 minuti prima dell'inizio della lezione muniti di asciugamano e copertina Vi preghiamo gentilmente di voler confermare la vostra presenza al numero 347-7580577 oppure al numero 349-4344249 Sat Nam Ji :) ♥