Scadono il 15 aprile le iscrizioni al contest JazzAlguer Mediterrani

Scadono il 15 aprile le iscrizioni a JazzAlguer Mediterrani , il concorso per giovani band in programma nell'ambito della prima edizione di JazzAlguer, la rassegna di musica e arti in pieno svolgimento ad Alghero (Ss) dallo scorso dicembre (e fino al prossimo luglio) per la direzione artistica di Paolo Fresu.

Il contest è aperto alle formazioni musicali dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo , con un'età media (sommando quelle dei loro componenti) non superiore ai trentacinque anni, e che abbiano pubblicato al massimo due album.

Jazz, indie e musiche del mondo sono i generi ammessi; altro requisito richiesto, l'originalità dei brani proposti.

Per partecipare, i gruppi interessati dovranno compilare la scheda di iscrizione che si trova nel sito www.jazzalguer.it , indicando in particolare il link a un video musicale con la registrazione di un brano rappresentativo della propria proposta artistica.

Tra tutte le formazioni che si iscriveranno (entro il 15 aprile), la giuria del concorso – di cui fanno parte Paolo Fresu, Nick The Nightfly, musicista, deejay e voce storica della radio, il contrabbassista Salvatore Maltana e i giornalisti Marco Molendini e Riccardo Sgualdini – selezionerà cinque band finaliste che saranno chiamate a esibirsi dal vivo ad Alghero venerdì 18 e sabato 19 maggio (viaggi e alloggi a carico dell'organizzazione) . Al termine delle due serate, gli stessi giurati decreteranno il gruppo vincitore, al quale andrà una borsa di studio del valore di cinquemila euro da destinare esclusivamente ad attività di formazione e crescita artistica, corsi di specializzazione, produzione e/o pubblicazione di un disco.





Per maggiori informazioni gli interessati possono telefonare al numero 3288399504 o inviare un'e-mail a jazzalguer@gmail.com. Altre notizie e aggiornamenti alla pagina



Al di là della competizione e dell'aspetto strettamente musicale, JazzAlguer Mediterrani vuole però essere, negli intenti degli organizzatori, un'occasione di arricchimento, scambio di esperienze e crescita umana e professionale per le giovani band coinvolte. Ma non solo: rivolgendosi ai paesi del bacino mediterraneo, l'iniziativa si propone anche come un incubatore di idee e un momento di confronto e dialogo interculturale. Rientra in questa prospettiva l'allestimento, negli stessi giorni del contest, di un mercato delle eccellenze agro-alimentari e della cucina mediterranea, una tradizione che racchiude in sé i valori dell’ospitalità, del vicinato, della creatività. Capitolo tra i più originali e qualificanti dell'intera rassegna JazzAlguer, il contest incarna così lo spirito della manifestazione e della sua città, Alghero, affacciata sul mare, ponte di giunzione ideale tra Africa e Europa, aperta agli incontri e allo scambio.

La prima edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione​ ​culturale​ ​Bayou​ ​Club-Events con il contributo del Comune​ ​di​ ​Alghero, della Fondazione​ ​di Sardegna,​ della ​Camera​ ​di​ ​Commercio di Sassari, della Fondazione​ META, di Unipol Gruppo, di Sella&Mosca e del Banco​ ​di​ ​Sardegna con il patrocinio dell'Assessorato del Turismo della Regione​ ​Autonoma della Sardegna.





JazzAlguer

Música per tots

Alghero (Ss), 23 dicembre 2017 > 21 luglio 2018









24​ ​marzo​ ​2018​ ​-​ ​Chiesa​ ​di​ ​San​ ​Michele, ore 21

Enrico Pieranunzi piano solo > "Unlimited"









14​ ​aprile​ ​2018​ ​–​ ​Chiesa​ ​di​ ​San​ ​Francesco, ore 21

BAM (Bardoscia – Alborada – Marcotulli) > "Trigono"

Marco​ ​Bardoscia, Quartetto​ ​Alborada,​ Rita​ ​Marcotulli









29/30​ ​aprile​ ​2018​ ​–​ ​​Tenute​​ ​Sella&Mosca,​ ​Muralla​ ​de​ ​l'Alguer​ ​Vella

UNESCO​ ​International Jazz Day​ ​(​direzione​ ​artistica​ ​di Salvatore​ ​Maltana)









19 maggio​ ​2018​ ​-​ ​Lo Quarter

Contest​ ​"Jazzalguer​ ​Mediterrani"





29​ ​giugno​ ​2018​ ​–​ ​Tenute​ ​Sella&Mosca, ore 21.30

"L'art​ ​de​ ​l'encontre"

Eugenio Finardi

Franca Masu 5tet









21​ ​luglio​ ​2018 ​–​ ​Parco​ ​di​ ​Tramariglio, ore 21.30

Jan Garbarek Group featuring Trilok Gurtu