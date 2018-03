A Sassari I concerti di primavera 2018

Giovedì 8 marzo alle ore 21 prende il via a Sassari, nella Sala Sassu del Conservatorio di Musica "Luigi Canepa", la 16ma edizione della rassegna "I concerti di primavera" , organizzata dall'Associazione Culturale Musicale Ellipsis in collaborazione col Conservatorio di Musica "Luigi Canepa" e col Liceo "Domenico Alberto Azuni", con il sostegno e il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.





La stagione sarà articolata in 9 serate, a partire dal l’ 8 marzo e fino al 5 giugno, sempre alle ore 21, presso la Sala “P.Sassu” del Conservatorio di Sassari, con la sola eccezione del concerto del 26 marzo che si terrà nella Chiesa di San Giacomo, fronte Duomo.



Inaugurerà la manifestazione Davide Alogna, considerato uno dei violinisti italiani più interessanti e talentuosi della sua generazione, accompagnato al pianoforte da Antonio Di Cristofano .

Il duo offrirà un programma piacevolissimo e di notevole spessore: la Sonata n°1 op 78 in sol maggiore di Brahms, Introduzione e rondo capriccioso op. 26 di Saint Saens e la Sonata in la maggiore di César Franck.



Per il secondo appuntamento, lunedì 26 marzo , la rassegna si sposterà nella Chiesa di San Giacomo per il tradizionale concerto del Lunedì Sant o. Per l'occasione il mezzosoprano Alessandra Vavasori e l'organista Renzo Bortolot interpreteranno brani consoni all'atmosfera pasquale: lo Stabat Mater di Antonio Vivaldi, una Sonata di Pescetti e arie di Bach (dalla Passione secondo Matteo) e di Mozart (dalla Missa Brevis KV 317).





Dopo la pausa pasquale, mercoledì 11 aprile s i tornerà nella Sala Sassu del Conservatorio con una novità assoluta per Sassari: l'Enoch Arden, il melologo di Richard Strauss per voce recitante (Andrea Savoia) e pianoforte (Piero Rotolo) . I sei successivi concerti, tutti al Conservatorio, vedranno protagonisti artisti e programmi da non perdere: il 16 aprile Contemporary Tango col Novafonic Quartet del bandoneista Fabio Furia.



Il 26 aprile il Concentus Trio (Federico Paci al clarinetto, Claudio Casadei al violoncello e Tatjana Vratonjic al pianoforte) i nterpreterà trii di Beethoven (op. 11), Glinka e Piazzolla (Le quattro stagioni); venerdì 4 maggio l'originalissimo duo di Giancarlo Calabria alla fisarmonica e Simone Pagani al pianoforte.



Giovedì 10 maggio "La Grande Madre Russia", recital del pianista Pierluigi Camicia d edicato a Tchaikovsky, Skrjabin e Musorgskij; giovedì 17 maggio lo straordinario Marco Pierobon, uno dei migliori trombettisti in Europa, sarà protagonista di un recital con due prime esecuzioni italiane di Bonafine e Aquilanti e un'intera parte dedicata a Gershwin. Al pianoforte l'accompagnerà Ksenija Nikitina.



Si chiuderà giovedì 5 giugno coi polacchi Henryk Blazej al flauto e Teresa Kaban al pianoforte e un programma quasi interamente dedicato ad autori della loro terra.