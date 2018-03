Ci hanno rubato l'acqua! fino all'ultima goccia all'(In)Visibile di Cagliari

Il titolo della mostra si riferisce a un precedente progetto di Raffaello Ugo dal titolo "Fino all'ultima goccia" performance svoltasi all'interno della mostra "Fragili equilibri" realizzata allo Spazio (In)visibile nel 2013.

Il lavoro dell'artista era mirato alla sensibilizzazione pubblica rispetto ai temi preziosi dell'acqua e del suo sfruttamento, oltre che al non meno importante tema della sua privatizzazione.



Ad oggi tutte le speranze sono crollate.

L'acqua è un bene sempre più sfruttato e la sua privatizzazione, anche localmente, è stata ormai clamorosamente accettata dalla popolazione, che risolve episodi di tale gravità con atteggiamenti sempre più passivi, arrivando a tollerare la nascita di una società privata di gestione delle acque che dichiara, fin dal nome, di essersi appropriata della cosa pubblica.



Come reagire a questo punto? Smantellando tutto! Raffaello Ugo eseguirà per l'ultima volta, due volte sole (e soltanto) il suo spettacolo. La forza drammatica di un racconto straordinario sarà quindi accompagnata dalla tragica consapevolezza di una voce inascoltata. L'ultimo volo ad ali spezzate, delicato, poetico, commovente come solo un poeta come Raffaello Ugo sa fare. (Efisio Carbone) Testo e immagine trasmessi da Spazio (In)Visibile