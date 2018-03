Escursione in Kayak nel Lago Mulargia

Programma



Gita di 1 giorno in Kayak "Lago Mulargia"Distanza percorso kayak: 15 km circa A+REscursione facile per principiantiPranzo al saccoPunto d'incontro e partenza ore 9,00 nella Strada Provinciale 10 che collega Orroli a Escalaplano incrocio vedi cartello per "Ristorante Bandidu"Nb. Le prenotazioni sia per chi utilizza la propria attrezzatura o per chi quella del Cardedu Kayak sì concluderanno Sabato 10 Marzo entro le ore 17,00Per info costi, prenotazioni, noleggio attrezzatura Tel - 0782 75185 Cell – 3489369401 www.cardedu-kayak.com Per prenotare la gita si può utilizzare la pagina Fb oppure si compila il modulo sul sito al seguente link: www.cardedu-kayak.com/contatti.php