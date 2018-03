Tour di Porto Flavia e Laveria Lamarmora

Domenica 11 marzo saremo lieti di accompagnarvi in una giornata ricca di emozioni alla scoperta del Sulcis-iglesiente. Visiteremo la galleria di Porto Flavia, emblema della storia mineraria sarda che, con la terrazza aperta nelle falesia, si affaccia sul meraviglioso Pan Di Zucchero.



A seguire una passeggiata alla Laveria Lamarmora e nel pomeriggio, ci sposteremo a Iglesias per ammirare le imponenti mura pisane, il castello di Salvaterra e le stradine del centro storico



Appuntamento :

Domenica 11 marzo 2018, ore 8:45 piazza dei Centomila (Cagliari).

Rientro previsto ore 19:30 a Cagliari

Quota di partecipazione: € 35.

Bambini fino ai 12 anni € 25.

Possibilità di partecipare con auto propria.



La quota comprende:

• L’accompagnamento di una guida turistica professionale ai sensi della L.R. 2006, n. 20

• Passaggio in minibus andata e ritorno

• Ingresso e visita guidata a sito di Porto Flavia - Masua

• Visita guidata alla Laveria Lamarmora - Nebida

• Visita guidata alle Mura Pisane - Iglesias



Invitiamo a munirsi di pranzo al sacco (non compreso nel prezzo).



È possibile prenotare il pranzo al ristorante Il Capitano - Nebida (menù completo € 25)



Per prenotazioni: Fabio Perria +39 333 3557875 - fa.perria@gmail.com Facebook: Nadir Sardinia di Fabio Perria - http://nadirsardinia.com/