Racconti dalla terra Cruda a Casa Pittau a Samassi

Dettagli CASA PITTAU Programma Domus e Lollas 2018

“RACCONTI DALLA TERRA CRUDA” “LA TERRA E IL TEMPO” Mostra delle ultime opere del Maestro Silvano Caria : “ La terra come prerogativa essenziale per raccontare il tempo che crea relitti naufragati in erosione di costumi contemporanei” (Inaugurazione sabato ore 16)



“MANUSU IN SA TERRA” Dimostrazione di preparazione del “ Ladiri”, mattone crudo delle case tipiche campidanesi, a cura del sig.

Sandro Onnis (Domenica ore 11 e 17)



“CORTOMETRAGGI” proiezione dei seguenti cortometraggi:



• “DEU TI AMU” realizzato dal regista Jacopo Cullin, con musiche originali di Emanuele Contis

• “ SA DOMU NOSTRA ” realizzato da Francesca Pittau (proiezioni continuative sabato e domenica durante gli orari di apertura delle Domus)



“IS ANNUSU CHI FIANTA” Brevi attimi di vita vissuta interpretati da personaggi in costume (partecipano Arturo Serra, Efisio Vargiu, Efisio Carta, M. Bonaria Zucca ed Efisio Porta) (Domenica orari di massima 12 – 15.30 -16.30 e 18.00)

Sabato 10 Marzo dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00

Domenica 11 Marzo dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00



