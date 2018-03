Pasquetta Experience 2018: Trekking e buon cibo in Barbagia

La Barbagia vista dall’interno, un bosco di profumi, sapori e tradizione.



La vostra pasquetta in viaggio: la montagna, tra percorsi di trekking, eco-tour culturali e un esclusivo brunch con degustazione di pietanze tipiche.



Lunedì 2 aprile 2018 08 00

– ritrovo unico per partenza attività a scelta tra:

– tour culturale del paese tra sistema museale e chiesa, con successivo laboratorio del pane e della pasta fresca;

– trekking sul Massiccio del Gennargentu, percorso di livello escursionistico E di circa 12 km.

14 00

– Ritrovo di tutti i partecipanti di rientro dalle attività per brunch tutti insieme.

Ore 18 00 Fine giornata

– Partenze.



Quote di partecipazione:

Giornata trekking o laboratorio con brunch € 40.00 a persona

Info e prenotazioni: +39.340 006 9191 Francesco info@yoursardiniaexperience.com



Per chi volesse prenotare dal giorno di Pasqua consigliamo:

Hotel Sa Muvara – www.hotelsamuvara.com – 0784 629 336

Hotel la Capannina – www.hotelcapannina.net – 0784 629 121

B&b La Baita – www.labaita.org – 327 127 7738

B&b Is Alinos – 333 898 8090

B&b S’Appusentu – 347 994 7496



L’evento è a cura dell’azienda Your Sardinia Experience, Guide turistiche e ambientali escursionistiche abilitate dalla RAS e iscritte all’AIGAE associazione italiana Guide Ambientali Escursionistiche www.yoursardiniaexperience.com



Aritzo è uno splendido borgo montano alle pendici del Gennargentu. La sua posizione è perfetta per tutti gli amanti della montagna, sia coloro che amano lunghe passeggiate estive che per i più intrepidi scalatori invernali, passando per gli appassionati di mountain bike, trekking ed eventi enogastronomici. Il paese è anche uno scrigno ricco di sapere umano e di doni della natura: gli aritzesi sono maestri nell’intaglio del legno nonché creatori del gustoso sorbetto al limone detto ‘Carapigna’. A ciò si unisce l’indiscutibile titolo di capitale isolana delle castagne e nocciole. Densa l’eredità storica: l’Ecomuseo della Montagna sarda e del Gennargentu, le Carceri spagnole, la chiesa di San Michele Arcangelo e la casa padronale Devilla impreziosiscono una visita che non smetterà di sorprendere. In generale è consigliato un abbigliamento autunnale / invernale.