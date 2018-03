Il Terzo Occhio - 1927 Monologo Quantistico al TSE di Cagliari

CeDAc - Il Terzo Occhio TieffeTeatroMilano 1927 - MONOLOGO QUANTISTICO di e con Gabriella Greison regia Emilio Russo mercoledì 7 marzo – ore 21 – al Padiglione Tamuli – ex Caserme Mura di Macomer - - - sabato 10 marzo – ore 21 - al TsE di Is Mirrionis a Cagliari / Il Terzo Occhio domenica 11 marzo – ore 21 – al Teatro Civico di Alghero



CAGLIARI – Teatro TsE (via Quintino Sella) Is Mirrionis / IL TERZO OCCHIO biglietti intero 15 euro – ridotto 12 euro ridotto abbonati CeDAC e residenti Is Mirrionis - 10 euro

info: cell.

345.4894565 – e-mail: biglietteria@cedacsardegna.it - www.cedacsardegna.it

Prevendite: Box Office-Sardegna: viale Regina Margherita 43, Cagliari tel. 070657428 - www.boxofficesardegna.it

online: www.vivaticket.it

TsE /Teatro del Segno: biglietteria.teatrotse@gmail.com - cell. 3914867955 (dalle 17 alle 20)



