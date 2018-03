Aspettando il Festival #AlArdXV a San Sperate

Aspettando la XV edizione del Festival Internazionale del Documentario Arabo e Palestinese, Associazione Amicizia Sardegna Palestina ha deciso di proiettare uno dei film vincitori delle edizioni passate del festival, a San Sperate presso la Scuola Civica di Musica.



Per l'occasione verrà proiettato il film che vinse il premio "Miglior Documentario" nella XII edizione di Al Ard: "We Cannot Go There Now, My Dear" di Carol Mansour. Un documentario che mette a fuoco la storia dei profughi palestinesi rifugiati in Siria da quando, nel 1948, sono stati costretti ad abbandonare la Palestina.

Come la crisi siriana si è intensificata, i profughi palestinesi si sono trovati coinvolti accanto ai siriani nella guerra.



La loro storia comunque è più complessa. Lasciando la Siria e cercando rifugio in Libano, i palestinesi sono diventati una categoria speciale, quella di profughi per la seconda volta. Una storia dove le vite sono continuamente improvvisate e ricostruite aspettando il ritorno a casa, in Palestina.



INGRESSO LIBERO e GRATUITO!



Testo e immagine rilevati dal web