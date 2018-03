VII Giornata del Fiocchetto Lilla in Sardegna

In occasione della VII GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare, IL CENTRO PER I DISTURBI ALIMENTARI - APS IL GESTO INTERIORE SI COLORA DI LILLA attraverso le seguenti iniziative: Dal 12 marzo al 17 marzo: L’équipe multiprofessionale del Centro per i Disturbi Alimentari - Il Gesto Interiore, presso la propria sede a Cagliari in via Rossini n. 13, offrirà un servizio di consulenze gratuite rivolte a tutte le persone che faranno richiesta.

Per fissare un appuntamento chiamare il numero 339-4622967.



Il 15 marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.00: Presso la Cineteca Sarda in Viale Trieste 118 a Cagliari ci sarà la proiezione del film-documentario «Eat Me», seguita dalla discussione con il pubblico in sala. Il documentario, prodotto dall'’Associazione HETA, insieme alla Fanpia Onlus e Villa Miralago, per la regia di Ruben Lagattolla e Filippo Biagianti, narra le storie di due ragazze adolescenti che vivono il problema dei disturbi alimentari da fronti opposti: anoressia e obesità; insieme a loro altri ragazzi, i loro familiari, le equipe multidisciplinari con cui hanno affrontato il percorso di cura, a testimonianza di un percorso complesso e unico per ciascuno.Il documentario ha seguito due anni di vita di queste ragazze, ed è pensato con l’obiettivo di offrire uno scorcio diretto, ma non spettacolarizzato, sui DCA, mostrando ciò che c’è al di là del sintomo, spogliandolo dagli stereotipi e fornendo strumenti concreti di intervento.



Per ulteriori informazioni contattare Il Gesto Interiore: Sede via Rossini n. 13- Cagliari Tel 3394622967 www.ilgestointeriore.it info@ilgestointeriore.it facebook il Gesto Interiore