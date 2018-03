Pasqua e Pasquetta 2018. Esploriamo le isole dell'Arcipelago della Maddalena

Escursione in Barca: rotta verso le spiagge più belle dell’Arcipelago e sosta in base al meteo sull'isola di S. Stefano o di Spargi, costeggiando le magnifiche coste di Palau e Maddalena.



Trekking: circa 2 km di passeggiata leggera tra i graniti e la macchia mediterranea per raggiungere i punti panoramici e le antiche fortificazioni militari. Guida turistica: una guida vi accompagnerà per tutto il percorso sino ai suggestivi fortini di Spargi o di Santo Stefano illustrandovi storia, segreti e curiosità naturalistiche di questi luoghi.



Spuntino: è previsto un gustoso aperitivo con pane, formaggi, salumi e prodotti locali, vino Vermentino di Gallura, dolci, succhi di frutta e acqua.



partenza c.a.10.30 ritorno c.a.

16.30



costo 60,00 euro