Escursione di Pasquetta ad Orgosolo con pranzo dal pastore

Passate il giorno di Pasquetta con noi di Jebel! Un'esperienza autentica nel cuore della Barbagia e nel Supramonte di Orgosolo con il pranzo tipico del pastore! Se non hai voglia di organizzare e vuoi passare una giornata in buona compagnia all'insegna del divertimento, contattaci subito!



Giornata alla scoperta delle tradizioni culturali ed enogastronomiche immersi nella natura selvaggia del Supramonte di Orgosolo! L'escursione ha inizio in località Montes, con una facile passeggiata visiteremo il tacco calcareo di Monte Fumai dove nasce il fiume Cedrino.





Qui gli animali vengono ancora allevati allo stato brado e avremmo occasione di visitare le rovine dell'insediamento pastorale ritratto nel celebre film Banditi a Orgosolo di Antonio De Seta. Passeggiando tra bellissimi lecci secolari ed un bosco di conifere giungeremo sulla cima del Monte Novo San Giovanni a 1316 metri per ammirare lo splendido panorama. La vista spazia a 360° sui Monti del Gennargentu e su gran parte del Supramonte , uno degli scenari più belli di tutta la Sardegna. La tappa successiva è "Su pinnettu", l'ovile del pastore, dove immersi nella lecceta plurisecolare di Orgosolo, potremo consumare i piatti tipici della tradizione pastorale barbaricina : insaccati e formaggi, il maialetto arrosto, la pecora bollita, la ricotta col miele.....tutto innaffiato dall'ottimo vino Cannonau! Oltre al caffè ed un buon Filu 'e Ferru! Nel pomeriggio, per chi volesse, potremmo visitare anche i murales ed il centro storico di Orgosolo!



Escursione facile di circa 3 ore, adatta a persone abituate a fare trekking, di difficoltà superiore per coloro che non fanno escursioni. Il percorso è adatto a persone dinamiche ed in buona forma fisica, che non abbiano problemi fisici o di salute. Necessario avere scarpe da trekking, abbigliamento comodo, giacca a vento impermeabile, acqua(1Lt), qualche snack.



Punti di incontro:

Ore 8:00 in piazza del popolo ad Orosei

Ore 9:00 sulla SS389var c/o svincolo Pratobello Orgosolo per chi arrivasse da Nuoro o dal Sud



Per info e prenotazioni: Sergio +39 3383054973 Simone +39 3441202654 E-mail: jebelsardinia@gmail.com