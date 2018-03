Bosa Wine Festival 2018

BOSA WINE FESTIVAL 5° EDIZIONE



PROGRAMMA 2018

Sabato 9 e domenica 10 giugno 2018, Bosa ospita la quinta edizione di Bosa Wine Festival, l’evento enogastronomico dedicato ai migliori prodotti sardi e nazionali.



Dopo i successi delle passate edizioni, quest’anno i due appuntamenti si svolgeranno il 9 e 10 giugno, creando un percorso appassionante tra viticoltori, artisti, artigiani e chef del gusto.

Le degustazioni saranno accompagnate da piatti succulenti, preparati dai migliori chef della cucina tradizionale bosana e sarda

info@bosawinefestival.com

SABATO 9 GIUGNO

DOMENICA 10 GIUGNO

PREMI

L’evento, organizzato dall’Associazione Centro Storico “Sa Costa” Bosa, ospitato in una cornice d'irreprensibile bellezza, (alle pendici del castello Malaspina) offre un’occasione unica per visitare la città Bosa e le sue meraviglie a inizio stagione che, unite al fascino, rende questa meta un appuntamento indimenticabile.Nomi celebri e piccoli vignaioli si ritrovano a Bosa Wine Festival per far conoscere i loro prodotti a un pubblico di operatori del settore, giornalisti enogastronomici e tantissimi turisti in visita alla cittadina, che nel mese di giugno offre esperienze esclusive tra mare e fiume, quest’ultimo l’unico navigabile della Sardegna per diversi KmDOVE: via Canonico Gavino Nino (alle pendici del castello Malaspina) e Corso Vittorio Emanuele 08013 Bosa tel. +39 (348) 5160092 – +39 (333) 8147870 fax +39 (0785) 890210 e-mail:; segreteria@bosawinefestival.com.QUANDO: sabato 9 e domenica 10 giugno 2018. ORARIO: sabato 18:30 – 01:30, domenica 16,30 - 22,30Degustazioni, cene e tanti altri eventi musicali animeranno la 5ª edizione dell’evento, che si realizzerà il 9 e 10 giugno 2018, nella splendida cornice del borgo medievale di Bosa, alle pendici del castello Malaspina.INGRESSO:• L’accesso alla zona espositiva è completamente gratuita, mentre per le degustazioni bisogna munirsi di un kit degustativo;• Le degustazioni sono consentite esclusivamente a un pubblico maggiore di anni 18, (è severamente vietato somministrare vini ai minori di anni diciotto, anche se accompagnati da un adulto).• Il costo del kit è 15,00 Euro e comprende: un calice in vetro serigrafato, un porta calice con il logo della festa e un blocchetto contenente 8 coupon degustativi da utilizzare a scelta nelle varie cantine in rassegna.• Il kit è già disponibile in prevendita online a prezzo scontato di 10,00 Euro, info www.bosawinefestival.com • Bosa Wine Festival offre l’opportunità a un numero limitato di aziende di raccontare e far degustare i propri vini a un pubblico di, operatori del settore, giornalisti enogastronomici, TV regionali, appassionati e turisti da tutta la Sardegna, dall’Italia e da importanti zone europee. Le aziende interessate a partecipare possono contattare: Mario Stara Tel: + 39 (348) 5160092 Giuseppe Sardara +39 (333) 8147870 Fax: + 39 (0785) 890210 info@bosawinefestival.com segreteria@bosawinefestival.comPROGRAMMA18:30 inaugurazione e taglio del nastro, alla presenza di Autorità e giornalisti; 18:45 – 01:30 degustazioni dei vini in rassegna lungo un percorso con una vista mozzafiato, in un borgo unico al mondo per il suo fascino. 19,00 – in poi, menù a prezzi speciali nei ristoranti e aziende gastronomiche collocate lungo il percorso degustativo e in quelli aderenti all’evento indicati nella mappa informativa che sarà pubblicata sul social network, nei centri Accoglienza, (vendita kit) e su questo sito. Il tutto sarà allietato da musica e balletti sardi, cori polifonici della Sardegna e d’Italia. Durante l’evento, una giuria di Sommelier ed Enologi, valuteranno i migliori tre vini in degustazione.16:30 – 22:30 degustazioni dei vini in rassegna lungo un percorso con una vista mozzafiato, in un borgo unico al mondo per il suo fascino. 18:30 in poi, menù a prezzi speciali nei ristoranti e aziende gastronomiche collocate lungo il percorso degustativo e in quelli aderenti all’evento. Canti e balli sardi e vari cori della Sardegna, inoltre l’emittente sarda Videolina intervisterà vari produttori durante l’evento.: Durante l’evento, una giuria di Sommelier ed Enologi giudicherà i migliori vini in rassegna, rilasciando la documentazione ufficiale del concorso. Le premiazioni avranno luogo presso uno dei migliori ristoranti di Bosa Marina, con annessa cena di gala offerta da quest’Associazione, alla presenza di giornalisti, autorità civili regione Sardegna e comune di Bosa entro il mese di giugno 2018. Inoltre sarà consegnato un biglietti omaggio per due persone con auto a seguito ai primi tre vincitori, dalla Sardegna al Continente e viceversa, offerti dalla Compagnia di Navigazione Corsica Sardinia Ferries. Il presidente Giuliano Loi